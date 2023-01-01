Последняя встреча
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Последняя встреча

Последняя встреча (сериал, 2010) смотреть онлайн

8.82010, Последняя встреча 1 сезон
Боевики, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие картины разворачивается в далекие 80-е. Четверо молодых ребят познакомились во время учебы в школе КГБ. После окончания этого заведения судьба раскидала их в разные стороны. Кто-то уехал работать за границу, другие остались жить и работать в СССР. Но встреча неизбежна, потому что есть тайна, известная только им…

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последняя встреча»

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