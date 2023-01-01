Биография

Александр Половцев – актер кино и театра, получивший широкую известность после участия в телесериале «Улицы разбитых фонарей». На его счету более 40 работ в фильмах и сериалах, съемки в телепроектах и рекламе. Будущий актер родился в 1958 г. в Ленинграде. Его отец работал на торговом корабле, поэтому часто отсутствовал дома. Мать работала на заводе. Мальчик рос самостоятельным, но это не повлияло на его успеваемость в школе. Он ходил в школьный драматический кружок. Свои первые роли Александр Половцев сыграл еще в юности на школьной сцене. Первая попытка поступления в театральный вуз оказалась неудачной, но на следующий год он стал студентом ЛГИТМиКа. После получения диплома его забрали в армию, а вернувшись, в течение 6 лет актер работал в ленинградском театре «Время». Дебют в кино состоялся еще до службы в армии в 1981 г. Артист получил небольшую роль в эпизоде картины «20 декабря». Следующей работой актера стала лента «Оно», вышедшая в 1989 г. Главная роль ему досталась в картине «Бомба», но зрительское признание пришло позже, в 1997 г. Образ майора Соловца, воплощенный Александром Половцевым в фильме «Улицы разбитых фонарей», принес актеру массовую известность. Среди других многочисленных работ артиста можно отметить киноленты «Американка», «Особенности национальной политики», «Неваляшка», «Ленинград», «Цвет пламени», «Принцесса и нищий». Еще одна главная роль была мастерски исполнена Половцевым в фильме «Восьмидесятые».