Свои (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Сергей Гармаш и Константин Хабенский в военной драме о побеге из немецкого плена. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны. Снайпер Митька Блинов, политрук Лифшиц и майор НКВД Толя чудом спаслись от фашистов. Митька ведет товарищей в родную деревню Блины, но по прибытии выясняется, что та на�ходится под контролем оккупантов. Отец Блинова прячет новых товарищей сына в своем доме, но беглецы ему не доверяют, так как недавно немцы назначили его старостой деревни. Удастся ли Митьке, Толе и Лифшицу остаться в живых, узнаете, посмотрев фильм «Свои» на Wink.



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