Свои (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.62004, Свои
Боевики, Военные110 мин18+
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Сюжет
Сергей Гармаш и Константин Хабенский в военной драме о побеге из немецкого плена. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны. Снайпер Митька Блинов, политрук Лифшиц и майор НКВД Толя чудом спаслись от фашистов. Митька ведет товарищей в родную деревню Блины, но по прибытии выясняется, что та на�ходится под контролем оккупантов. Отец Блинова прячет новых товарищей сына в своем доме, но беглецы ему не доверяют, так как недавно немцы назначили его старостой деревни. Удастся ли Митьке, Толе и Лифшицу остаться в живых, узнаете, посмотрев фильм «Свои» на Wink.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Месхиев
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Сергей
Гармаш
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актёр
Богдан
Ступка
- Актриса
Наталья
Суркова
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ИБАктёр
Игорь
Баянов
- Актёр
Сергей
Дьячков
- АПАктёр
Александр
Половцев
- ВЧСценарист
Валентин
Черных
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- ЕЯПродюсер
Елена
Яцура
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- АВХудожница
Александра
Весельчакова
- МВМонтажёр
Марина
Васильева
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- СККомпозитор
Святослав
Курашов
- ССКомпозитор
Сергей
Старостин