Биография

Богдан Ступка — советский и украинский актер театра и кино. Родился в Куликове 27 августа 1941 года. Будущий актер сильно вложился в свое образование, окончив драматическую студию во Львове, затем Львовский филфак, а после — Киевский театральный институт. Ступка имеет почти 50-летний опыт игры в театре и художественного руководства. В 1999 году он был назначен Министром культуры и искусств Украины. Первым фильмом в актерской карьере Богдана Ступки считается военная драма «Белая птица с черной отметиной». В будущем кинодеятель поучаствовал в съемках более 100 картин, среди которых «Огнем и мечом», «Дети солнца», «Дом», «Тарас Бульба», «Наперекор всему», «Водитель для Веры» и «Свои».