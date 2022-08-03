О фильме
Можно ли простить предательство ради любви? Драма по мотивам культового романа Гоголя о казаках Запорожской Сечи.
Казацкое войско отправляется на войну с Речью Посполитой. Старый Тарас Бульба берет с собой двух сыновей. Остап — копия отца, сдержанный и суровый воин. Андрий — любимец матери, скромный, чувствительный и нежный. Во время битвы он случайно знакомится с дочерью польского аристократа и пропадает навсегда. Несмотря на долг перед отцом и родиной, юноша не находит сил подавить свое чувство и оставить любимую. Но предательства казаки не прощают — Тарас Бульба не потерпит позора и заставит Андрия пожалеть...
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СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актёр
Богдан
Ступка
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- ММАктриса
Магдалена
Мельцаж
- Актёр
Любомирас
Лауцявичюс
- Актриса
Ада
Роговцева
- Актёр
Михаил
Боярский
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- Актёр
Юрий
Беляев
- ЛСАктёр
Лесь
Сердюк
- Сценарист
Владимир
Бортко
- НГСценарист
Николай
Гоголь
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АППродюсер
Александр
Потемкин
- ТППродюсер
Тадеуш
Парадович
- Актёр дубляжа
Никита
Джигурда
- ЕШХудожница
Екатерина
Шапкайц
- ЕКХудожник
Евгений
Красильников
- АКХудожник
Алексей
Козлов
- ДЖХудожник
Дмитрий
Жгарев
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- ИККомпозитор
Игорь
Корнелюк