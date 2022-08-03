Можно ли простить предательство ради любви? Драма по мотивам культового романа Гоголя о казаках Запорожской Сечи.



Казацкое войско отправляется на войну с Речью Посполитой. Старый Тарас Бульба берет с собой двух сыновей. Остап — копия отца, сдержанный и суровый воин. Андрий — любимец матери, скромный, чувствительный и нежный. Во время битвы он случайно знакомится с дочерью польского аристократа и пропадает навсегда. Несмотря на долг перед отцом и родиной, юноша не находит сил подавить свое чувство и оставить любимую. Но предательства казаки не прощают — Тарас Бульба не потерпит позора и заставит Андрия пожалеть...



Чем закончится противостояние казаков и поляков, отца и сына? Какая любовь победит? Смотреть фильм «Тарас Бульба» в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.

