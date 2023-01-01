Биография

Владимир Бортко — российский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Родился в Москве 7 мая 1946 года. Владимир вырос в творческой семье: его мама была актрисой, а отец — драматургом в театре имени Гоголя. Детство будущего кинодеятеля прошло в Киеве, где он поступил в геологоразведочный техникум, после окончания которого отправился служить в армию. После службы Бортко несколько лет работал техником-электриком, пока в 1969 году не поступил в ГИТИС. Дебютом Владимира Бортко в качестве режиссера стала драма 1975 года «Канал». В 1984 году постановщика ждал большой успех — он снял ставшую хитом комедию «Блондинка за углом». Среди других известных проектов режиссера: фильмы «Собачье сердце» и «Тарас Бульба», а также сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург».