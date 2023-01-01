Мастер и Маргарита (сериал, 2005) смотреть онлайн
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Сюжет
Воланд и его свита готовятся к балу темных сил в Москве. Сергей Безруков и Владислав Галкин в экранизации мистического романа Михаила Булгакова от режиссера «Собачьего сердца» и «Идиота».
Стоило загадочному иностранцу Воланду появиться в Москве, как город охватила череда мистических происшествий: литератор Берлиоз попадает под трамвай, а поэт Иван Бездомный — в сумасшедший дом. Сотрудники модного театра бесследно исчезают, а со зрителями происходит какая-то чертовщина. Тем временем Воланд готовится к балу темных сил и выбирает на роль королевы для праздника красавицу Маргариту, возлюбленный которой находится в сумасшедшем доме после попытки опубликовать роман об иудейском прокураторе Понтии Пилате. Согласится ли несчастная девушка на сделку с князем тьмы, чтобы спасти любимого?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актриса
Анна
Ковальчук
- Актёр
Александр
Галибин
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Актёр
Владислав
Галкин
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- Актёр
Александр
Абдулов
- Актёр
Александр
Филиппенко
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Александр
Баширов
- Актёр
Валентин
Гафт
- Сценарист
Владимир
Бортко
- Сценарист
Михаил
Булгаков
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Владимир
Бортко
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Актёр дубляжа
Сергей
Безруков
- Актёр дубляжа
Олег
Басилашвили
- СФАктёр дубляжа
Семен
Фурман
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- ИККомпозитор
Игорь
Корнелюк