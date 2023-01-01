Мастер и Маргарита (сериал, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Воланд и его свита готовятся к балу темных сил в Москве. Сергей Безруков и Владислав Галкин в экранизации мистического романа Михаила Булгакова от режиссера «Собачьего сердца» и «Идиота».



Стоило загадочному иностранцу Воланду появиться в Москве, как город охватила череда мистических происшествий: литератор Берлиоз попадает под трамвай, а поэт Иван Бездомный — в сумасшедший дом. Сотрудники модного театра бесследно исчезают, а со зрителями происходит какая-то чертовщина. Тем временем Воланд готовится к балу темных сил и выбирает на роль королевы для праздника красавицу Маргариту, возлюбленный которой находится в сумасшедшем доме после попытки опубликовать роман об иудейском прокураторе Понтии Пилате. Согласится ли несчастная девушка на сделку с князем тьмы, чтобы спасти любимого?



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