Валентин Гафт
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 2 сентября 1935 г. (85 лет)
- Дата смерти
- 12 декабря 2020 г.
Биография
Валентин Гафт – актер театра и кино, поэт, театральный режиссер, лауреат нескольких театральных и кинематографических премий, обладатель государственных наград. Сыграл множество ярких ролей в театре «Современник», а также снялся в популярных советских фильмах. В школьные годы он активно принимал участие в самодеятельности. Первые роли Валентин Гафт исполнил на школьной сцене. После окончания школы решил сдавать экзамены сразу в 2 театральных вуза. В результате он успешно прошел испытания и был зачислен в Школу-студию МХАТ. Актерскому искусству учился на курсе В. О. Топоркова. В 1957 г. получил диплом и начал работать в Театре им. Моссовета. Затем пробовал сотрудничать еще с несколькими театрами, а в 1969 г. пришел в Московский театр «Современник» и со временем стал ведущим актером. На экранах артист впервые появился в картине «Убийство на улице Данте» в 1956 г. Известность пришла к нему после работ в лентах Эльдара Рязанова, который считал актера очень перспективным. В его фильмах Валентин Гафт сыграл ярких и любимых многими зрителями персонажей. Наиболее успешными картинами стали «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные», «Старые клячи». В фильмографии актера есть не менее важные роли в картинах других режиссеров. Зрители знают его по таким популярным кинолентам, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «Сирота казанская», «Анкор, еще анкор!».
Фильмография
Актёр
- 9.4
Елки 32013, 93 минБесплатно
- 9.2
122007, 153 мин
- 7.2
Небо в алмазах1999, 99 минБесплатно
- 9.5
Визит к Минотавру1987
- 8.4
Фуэте1986, 94 минБесплатно
- 8.8
Таможня1982, 73 минБесплатно
- 9.2
Девочка, хочешь сниматься в кино?1977, 77 минБесплатно
- 7.5
Жребий1974, 78 минБесплатно
- 8.6
Иван да Марья1974, 82 минБесплатно
- 8.9
Человек с другой стороны1971, 92 минБесплатно
- 8.5
О любви1970, 72 минБесплатно
- 8.4
Жди меня, Анна1969, 67 минБесплатно
- 8.2
Новенькая1968, 85 минБесплатно
- 8.7
Олеко Дундич1958, 110 минБесплатно