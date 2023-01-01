Биография

Валентин Гафт – актер театра и кино, поэт, театральный режиссер, лауреат нескольких театральных и кинематографических премий, обладатель государственных наград. Сыграл множество ярких ролей в театре «Современник», а также снялся в популярных советских фильмах. В школьные годы он активно принимал участие в самодеятельности. Первые роли Валентин Гафт исполнил на школьной сцене. После окончания школы решил сдавать экзамены сразу в 2 театральных вуза. В результате он успешно прошел испытания и был зачислен в Школу-студию МХАТ. Актерскому искусству учился на курсе В. О. Топоркова. В 1957 г. получил диплом и начал работать в Театре им. Моссовета. Затем пробовал сотрудничать еще с несколькими театрами, а в 1969 г. пришел в Московский театр «Современник» и со временем стал ведущим актером. На экранах артист впервые появился в картине «Убийство на улице Данте» в 1956 г. Известность пришла к нему после работ в лентах Эльдара Рязанова, который считал актера очень перспективным. В его фильмах Валентин Гафт сыграл ярких и любимых многими зрителями персонажей. Наиболее успешными картинами стали «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные», «Старые клячи». В фильмографии актера есть не менее важные роли в картинах других режиссеров. Зрители знают его по таким популярным кинолентам, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «Сирота казанская», «Анкор, еще анкор!».