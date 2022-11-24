Сирота казанская (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно

Молодая учительница Настя решила после смерти матери опубликовать её неотправленное письмо некоему Павлу. Так однажды в новогоднюю ночь в посёлке появляются сразу три Павла - очень неординарные личности. Труднее всего приходится жениху Насти, Коле: одно дело сирота, а тут сразу три отца!

