Сирота казанская (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно

Сирота казанская
Сирота казанская

Сирота казанская

9.51997, Сирота казанская
Мелодрама, Комедия78 мин6+

О фильме

Молодая учительница Настя решила после смерти матери опубликовать её неотправленное письмо некоему Павлу. Так однажды в новогоднюю ночь в посёлке появляются сразу три Павла - очень неординарные личности. Труднее всего приходится жениху Насти, Коле: одно дело сирота, а тут сразу три отца!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb