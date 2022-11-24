Сирота казанская (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно
9.51997, Сирота казанская
Мелодрама, Комедия78 мин6+
О фильме
Молодая учительница Настя решила после смерти матери опубликовать её неотправленное письмо некоему Павлу. Так однажды в новогоднюю ночь в посёлке появляются сразу три Павла - очень неординарные личности. Труднее всего приходится жениху Насти, Коле: одно дело сирота, а тут сразу три отца!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Машков
- ЕШАктриса
Елена
Шевченко
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актёр
Олег
Табаков
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Лев
Дуров
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- ТРАктриса
Татьяна
Рогозина
- ФВАктёр
Федор
Валиков
- Актёр
Владимир
Машков
- МФАктёр
Михаил
Филипчук
- ОАСценарист
Олег
Антонов
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- ВКМонтажёр
Вера
Круглова
- ННОператор
Николай
Немоляев
- СБКомпозитор
Сергей
Бондаренко