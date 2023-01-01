Биография

Лев Дуров – актер театра и кино, режиссер театральных постановок, педагог, публицист, народный артист СССР, автор 3 литературных произведений «Грешные записки», «Байки из Закулисья» и «Байки на бис». Будущий артист родился в столице. Он является потомком известной цирковой династии, хотя его родители не выступали в цирке. Еще школьником он начал ходить в драматический кружок при Дворце пионеров. Дебютные роли Лев Дуров исполнил в любительских постановках. Окончив школу, он успешно сдал вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ. Получив диплом в 1954 г., стал членом коллектива Центрального детского театра. В это же время актер пробует свои силы в кино. Сначала ему предлагают сниматься лишь в эпизодах. Дебютной стала лента «Доброе утро». Одной из первых значимых работ для артиста является картина «Девять дней одного года». Затем последовали и другие интересные предложения от режиссеров. За свою творческую карьеру он исполнил более 200 ролей. Самыми успешными фильмами для Льва Дурова стали «Вся королевская рать», «Семнадцать мгновений весны», «Ксения, любимая жена Федора», «Калина красная». Звездой кинематографа актер стал благодаря персонажам, которых он мастерски сыграл в популярных советских кинолентах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Вооружен и очень опасен», «Прощание с Матерой», «Сирота казанская». В 1986 г. он снялся в образе Толстого в фильме канадского производства под названием «Russia».