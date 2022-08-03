Юность Бемби
Wink
Фильмы
Юность Бемби

Юность Бемби (фильм, 1987) смотреть онлайн

8.11987, Юность Бемби
Фэнтези, Семейный65 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Оленeнок Бемби, став взрослым прекрасным оленем, встречает олениху Фалину. Юная пара отправляется в далeкое путешествие на поиски цветка жизни.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb