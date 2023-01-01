Инна Макарова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 28 июля 1926 г. (93 года)
- Дата смерти
- 25 марта 2020 г.
Биография
Инна Макарова – актриса кино, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии. Награждена орденами и медалями Советского Союза и России, призами кинофестивалей. Годы жизни: 1926 – 2020. В школьный драмкружок пришла в четвертом классе. В 1943 году поступила во ВГИК. Сыграв Кармен в спектакле студенческого театра, получила приглашение на роль Любови Шевцовой в фильме «Молодая гвардия». С этого начался карьерный взлет актрисы. Во время учебы вышла замуж за Сергея Бондарчука, вскоре родила дочь, но личная жизнь Макаровой в первом браке не сложилась. Второй муж актрисы был известным ученым-медиком. Роли Макаровой в кино поражали свежестью образов и непосредственностью характеров. Героини, сыгранные актрисой, воспитали не одно поколение девушек. Зритель сопереживал Кате из фильма «Высота» и радовался за Надю из «Девчат»; сочувствовал Варе из ленты «Дорогой мой человек» и смеялся над девицей Пеженовой из «Женитьбы Бальзаминова»; плакал вместе с Дусей из «Женщин» и улыбался Зинаиде Тютюриной из «Неисправимого лгуна». В период упадка российского кино Инна Макарова выступала в концертах. В новом веке играла в телесериалах, снималась в документальном кино.
Фильмография
Актриса
- 7.8
Юность Бемби1987, 65 минБесплатно
- 8.6
Детство Бемби1985, 76 минБесплатно
- 9.0
Живая радуга1983, 64 минБесплатно
- 9.2
Контрольная по специальности1981, 71 минБесплатно
- 8.4
Любовь Яровая1970, 97 минБесплатно
- 8.2
Новенькая1968, 85 минБесплатно
- 9.6
Женщины1965, 98 минБесплатно
- 9.6
Дорогой мой человек1958, 101 минБесплатно