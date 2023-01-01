Биография

Инна Макарова – актриса кино, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии. Награждена орденами и медалями Советского Союза и России, призами кинофестивалей. Годы жизни: 1926 – 2020. В школьный драмкружок пришла в четвертом классе. В 1943 году поступила во ВГИК. Сыграв Кармен в спектакле студенческого театра, получила приглашение на роль Любови Шевцовой в фильме «Молодая гвардия». С этого начался карьерный взлет актрисы. Во время учебы вышла замуж за Сергея Бондарчука, вскоре родила дочь, но личная жизнь Макаровой в первом браке не сложилась. Второй муж актрисы был известным ученым-медиком. Роли Макаровой в кино поражали свежестью образов и непосредственностью характеров. Героини, сыгранные актрисой, воспитали не одно поколение девушек. Зритель сопереживал Кате из фильма «Высота» и радовался за Надю из «Девчат»; сочувствовал Варе из ленты «Дорогой мой человек» и смеялся над девицей Пеженовой из «Женитьбы Бальзаминова»; плакал вместе с Дусей из «Женщин» и улыбался Зинаиде Тютюриной из «Неисправимого лгуна». В период упадка российского кино Инна Макарова выступала в концертах. В новом веке играла в телесериалах, снималась в документальном кино.