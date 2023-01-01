Контрольная по специальности (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
9.21981, Контрольная по специальности
Драмы71 мин0+
Сюжет
Студентка исторического факультета Алька получает задание: найти участника войны и рассказать о нем. Поначалу девушка относится к сбору необходимого материала для реферата со свойственной ей беспечностью и легкомыслием. Но встреча с Любовью Савельевной Орешко, бывшей партизанкой, переворачивает всю ее жизнь...
Контрольная по специальности смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- БШРежиссёр
Борис
Шадурский
- Актриса
Евгения
Симонова
- РНАктриса
Руфина
Нифонтова
- Актриса
Инна
Макарова
- ТМАктриса
Татьяна
Мархель
- КВАктёр
Казимирас
Виткус
- Актёр
Иван
Дмитриев
- ПКАктёр
Павел
Кормунин
- Актёр
Антон
Табаков
- Актриса
Тамара
Акулова
- ЛРАктриса
Людмила
Ревзина
- ИБСценарист
Игорь
Болгарин
- МПСценарист
Марта
Пятигорская
- НСХудожница
Наталья
Сардарова
- АКОператор
Анатолий
Клейменов
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер