Контрольная по специальности
Wink
Фильмы
Контрольная по специальности

Контрольная по специальности (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

9.21981, Контрольная по специальности
Драмы71 мин0+

Сюжет

Студентка исторического факультета Алька получает задание: найти участника войны и рассказать о нем. Поначалу девушка относится к сбору необходимого материала для реферата со свойственной ей беспечностью и легкомыслием. Но встреча с Любовью Савельевной Орешко, бывшей партизанкой, переворачивает всю ее жизнь...

Контрольная по специальности смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Контрольная по специальности»

Всё