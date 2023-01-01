Контрольная по специальности (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Студентка исторического факультета Алька получает задание: найти участника войны и рассказать о нем. Поначалу девушка относится к сбору необходимого материала для реферата со свойственной ей беспечностью и легкомыслием. Но встреча с Любовью Савельевной Орешко, бывшей партизанкой, переворачивает всю ее жизнь...



Контрольная по специальности смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.