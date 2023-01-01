Биография

Иван Дмитриев – актер советского кино, народный артист Советского Союза – родился в 1915 году в Вышнем Волочке (Тверская область). Среди наград великого актера – орден «За заслуги перед Отечеством» и премия «Золотой софит». Дмитриев окончил семилетнюю школу в родном городе. С 1929 стал зарабатывать на жизнь самостоятельно. Работал в местном театре в качестве актера второго состава, суфлера и помощника режиссера. Профильное образование получил в техникуме сценических искусств в городе на Неве. Работал в ленинградском Театре комедии. Во время войны в составе фронтовой бригады актеров участвовал в боевых действиях. После окончания войны играл на сцене драмтеатра Балтийского флота и в Театре Комиссаржевской. В 1973 году вошел в состав труппы Театра им. Пушкина. На счету актера около двух сотен театральных ролей. Актер был женат 2 раза. В первом браке у Дмитриева родились две дочери, одна из которых погибла во время блокады. Вторая супруга подарила актеру сына. В кино актер впервые снялся в 1939 году, но всесоюзную популярность Дмитриеву принесла роль в фильме «За витриной универмага», вышедшем на экраны в 1955 году. Через 6 лет был снят самый известный фильм Ивана Дмитриева «Полосатый рейс». В последующие годы актер снялся еще в нескольких фильмах, в том числе в картинах «Главный конструктор» и «Ювелирное дело». Последнюю свою роль актер сыграл уже в новом веке в фильме «Время любить».