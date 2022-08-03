Полосатый рейс (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

Буфетчик притворяется укротителем тигров, чтобы вернуться домой. Фильм «Полосатый рейс» — любимая советская комедия с Евгением Леоновым.



Повар Шулейкин мечтает оставить свою работу в буфете тропического порта позади и вернуться в родной СССР. Однако задача оказывается не из легких. Чтобы сесть на корабль с поэтическим названием «Евгений Онегин», ему нужно прикинуться укротителем диких львов и тигров. Шулейкин нехотя соглашается, но ситуация быстро выходит из-под контроля, когда в дело вступает обезьянка, подаренная торговой компанией. Она устраивает хаос среди экипажа и даже выпускает суровых хищников из клеток. Но кто же сможет с ними справиться, если дрессировщик на борту — всего лишь повар?



Какие приключения ждут всю команду, вы узнаете, когда будете смотреть «Полосатый рейс» 1961 года онлайн в хорошем качестве на Wink.

