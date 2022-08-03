Полосатый рейс (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Буфетчик притворяется укротителем тигров, чтобы вернуться домой. Фильм «Полосатый рейс» — любимая советская комедия с Евгением Леоновым.
Повар Шулейкин мечтает оставить свою работу в буфете тропического порта позади и вернуться в родной СССР. Однако задача оказывается не из легких. Чтобы сесть на корабль с поэтическим названием «Евгений Онегин», ему нужно прикинуться укротителем диких львов и тигров. Шулейкин нехотя соглашается, но ситуация быстро выходит из-под контроля, когда в дело вступает обезьянка, подаренная торговой компанией. Она устраивает хаос среди экипажа и даже выпускает суровых хищников из клеток. Но кто же сможет с ними справиться, если дрессировщик на борту — всего лишь повар?
Какие приключения ждут всю команду, вы узнаете, когда будете смотреть «Полосатый рейс» 1961 года онлайн в хорошем качестве на Wink.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- ВФРежиссёр
Владимир
Фетин
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- Актёр
Иван
Дмитриев
- МНАктриса
Маргарита
Назарова
- Актёр
Евгений
Леонов
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- НВАктёр
Николай
Волков
- АБАктёр
Александр
Бениаминов
- Актёр
Аркадий
Трусов
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- АКСценарист
Алексей
Каплер
- ВКСценарист
Виктор
Конецкий
- ВБПродюсер
Владимир
Беспрозванный
- ГКАктриса дубляжа
Галина
Короткевич
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Трошин
- Актёр дубляжа
Ефим
Копелян
- ДДОператор
Дмитрий
Долинин
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер