Биография

Ефим Копелян – актер кино, телережиссер, театральный актер. Родился в 1912, умер в 1975. Награжден военными и трудовыми медалями, удостоен званий заслуженного артиста, народного артиста СССР. Лауреат государственной премии России. Премирован на Всесоюзном кинофестивале 1968 года. Сценическая карьера актера начиналась в массовке. Его, в ту пору студента Института пролетарского искусства, привлекла возможность подработки в театре. Увлекшись сценой, юноша бросил архитектурный факультет и поступил в студию при ленинградском БДТ. В первом фильме Копелян снялся в 1932 году, это была ныне забытая «Ошибка героя». Во время войны выступал с фронтовой актерской бригадой. Был женат, воспитал сына. За четыре десятилетия театральной работы сыграл в десятках спектаклей. Массовому зрителю знаком по фильмам, вошедшим в классику советского кино. Роли Копеляна в «Неуловимых мстителях», «Интервенции», «Соломенной шляпке» и многих других картинах принесли ему славу. Чтение закадрового текста в сериале «Семнадцать мгновений весны» оценено премией имени братьев Васильевых, однако присуждение награды состоялось после скоропостижной кончины актера.