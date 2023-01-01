Ефим Копелян
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 12 апреля 1912 г. (62 года)
- Дата смерти
- 6 марта 1975 г.
Биография
Ефим Копелян – актер кино, телережиссер, театральный актер. Родился в 1912, умер в 1975. Награжден военными и трудовыми медалями, удостоен званий заслуженного артиста, народного артиста СССР. Лауреат государственной премии России. Премирован на Всесоюзном кинофестивале 1968 года. Сценическая карьера актера начиналась в массовке. Его, в ту пору студента Института пролетарского искусства, привлекла возможность подработки в театре. Увлекшись сценой, юноша бросил архитектурный факультет и поступил в студию при ленинградском БДТ. В первом фильме Копелян снялся в 1932 году, это была ныне забытая «Ошибка героя». Во время войны выступал с фронтовой актерской бригадой. Был женат, воспитал сына. За четыре десятилетия театральной работы сыграл в десятках спектаклей. Массовому зрителю знаком по фильмам, вошедшим в классику советского кино. Роли Копеляна в «Неуловимых мстителях», «Интервенции», «Соломенной шляпке» и многих других картинах принесли ему славу. Чтение закадрового текста в сериале «Семнадцать мгновений весны» оценено премией имени братьев Васильевых, однако присуждение награды состоялось после скоропостижной кончины актера.
Фильмография
Актёр
- 9.4
Соломенная шляпка1974
- 9.0
Крах инженера Гарина1973
- 7.1
Хроника ночи1972, 81 минБесплатно
- 9.5
Даурия1971
- 9.7
Судьба резидента1970
- 9.1
Преступление и наказание1969
- 9.0
Гроза над Белой1968, 86 минБесплатно
- 9.6
Ошибка резидента1968
- 8.5
Интервенция1968, 101 минБесплатно
- 8.9
Все остается людям1963, 96 минБесплатно
- 8.4
713-й просит посадку1962, 73 минБесплатно
- 9.0
Кочубей1958, 102 минБесплатно
- 9.1
Балтийская слава1957, 88 минБесплатно
- 9.5
Старик Хоттабыч1956, 80 минБесплатно