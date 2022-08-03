713-й просит посадку (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

713-й просит посадку
8.41962, 713-й просит посадку
Триллер73 мин18+

О фильме

Экипаж самолета, совершающего трансатлантический перелет, таинственным образом усыплен, и управляемому автопилотом самолету угрожает опасность. Пассажиры самолета - миссионер, солдат морской пехоты, адвокат, известная киноактриса с сыном, врач Рихард Гюнтер и другие - ни о чем не подозревают. Сможет ли опасность сплотить их?

Страна
СССР
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

