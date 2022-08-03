713-й просит посадку (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно
8.41962, 713-й просит посадку
Триллер73 мин18+
О фильме
Экипаж самолета, совершающего трансатлантический перелет, таинственным образом усыплен, и управляемому автопилотом самолету угрожает опасность. Пассажиры самолета - миссионер, солдат морской пехоты, адвокат, известная киноактриса с сыном, врач Рихард Гюнтер и другие - ни о чем не подозревают. Сможет ли опасность сплотить их?
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ВЧАктёр
Владимир
Честноков
- ОКАктёр
Отар
Коберидзе
- ЛКАктёр
Лев
Круглый
- ЛААктриса
Людмила
Абрамова
- ВВАктёр
Владимир
Высоцкий
- ЛШАктриса
Людмила
Шагалова
- АБАктёр
Александр
Барушной
- Актёр
Ефим
Копелян
- СГАктёр
Сергей
Голованов
- ЗЗАктриса
Зана
Занони
- АЛСценарист
Алексей
Леонтьев
- ЯРПродюсер
Я.
Родин
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корабельникова
- ВЛОператор
Вениамин
Левитин
- ГПКомпозитор
Георгий
Портнов