713-й просит посадку (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

Экипаж самолета, совершающего трансатлантический перелет, таинственным образом усыплен, и управляемому автопилотом самолету угрожает опасность. Пассажиры самолета - миссионер, солдат морской пехоты, адвокат, известная киноактриса с сыном, врач Рихард Гюнтер и другие - ни о чем не подозревают. Сможет ли опасность сплотить их?

