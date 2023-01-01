Биография

Маргарита Корабельникова – актриса театра, кино, дубляжа и озвучания, телеведущая, родилась 19 июня 1931 года. Удостоена звания заслуженной артистки. Фильмография насчитывает 10 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 100 ролей дубляжа. Одна из наиболее ярких и узнаваемых ролей за кадром – голос медвежонка Умки из одноименного мультика. В 1953 году стала выпускницей Щукинского училища. Служила в Театре Ермоловой, затем в театре Пушкина. Работала на телевидении в качестве ведущей передачи «Будильник» (1965). Первым фильмом Маргариты Корабельниковой стала военная драма «В трудный час» (1961). В том же году актриса снялась в психологическом триллере «Двенадцать спутников». В 1964 году на экраны вышел музыкальный фильм-сказка «Морозко» с участием актрисы. Небольшую роль Маргарита Корабельникова исполнила в музыкальной комедии «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Актриса занималась озвучиванием советских мультфильмов («Умка», «Дед Мороз и лето», «Чиполлино», «Приключения Буратино» и др.) и дубляжом иностранных фильмов («Человек с тысячью лиц», «Развод по-итальянски», «Жаркий полдень», «Долгая дорога в дюнах» и др.).