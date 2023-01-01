Королевство кривых зеркал (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

Сказочная история о путешествии в мир отражений, где все смыслы искажены, а власть находится в руках коварных подлецов — от режиссера «Морозко» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Александра Роу. Непослушная третьеклассница Оля, погнавшись за котом, оказывается в волшебном королевстве по ту сторону зеркала. Вместе со своим отражением, девочкой Яло, они решают помочь зеркальщику Гурду, заточенному в Башне смерти за то, что отказался делать кривые зеркала, искажающие реальность. Зеркала-обманки – часть порядка, устроенного в королевстве троицей богачей: короля Йагупопа, наиглавнейшего министра Абажа и главнейшего министра Нушрока. Все они хотят получить абсолютную власть и постоянно плетут интриги друг против друга. Пока Оля пытается проявить себя с лучшей стороны и вызволить Гурда, Яло воплощает в себе все ее неприглядные стороны. Сможет ли девочка сделать выводы после такого приключения, узнаете, если будете смотреть фильм «Королевство кривых зеркал» (1963) онлайн в хорошем качестве на Wink.



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