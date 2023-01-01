Королевство кривых зеркал
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Королевство кривых зеркал

Королевство кривых зеркал (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

9.51963, Королевство кривых зеркал
Фэнтези74 мин12+

О фильме

Сказочная история о путешествии в мир отражений, где все смыслы искажены, а власть находится в руках коварных подлецов — от режиссера «Морозко» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Александра Роу. Непослушная третьеклассница Оля, погнавшись за котом, оказывается в волшебном королевстве по ту сторону зеркала. Вместе со своим отражением, девочкой Яло, они решают помочь зеркальщику Гурду, заточенному в Башне смерти за то, что отказался делать кривые зеркала, искажающие реальность. Зеркала-обманки – часть порядка, устроенного в королевстве троицей богачей: короля Йагупопа, наиглавнейшего министра Абажа и главнейшего министра Нушрока. Все они хотят получить абсолютную власть и постоянно плетут интриги друг против друга. Пока Оля пытается проявить себя с лучшей стороны и вызволить Гурда, Яло воплощает в себе все ее неприглядные стороны. Сможет ли девочка сделать выводы после такого приключения, узнаете, если будете смотреть фильм «Королевство кривых зеркал» (1963) онлайн в хорошем качестве на Wink.

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Страна
СССР
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевство кривых зеркал»