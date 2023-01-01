Биография

Татьяна Барышева — актриса, награждена орденом «Знак Почета». Годы жизни: 1896 – 1979. Впервые вышла на сцену в 1915 году. Позже играла в труппе рабочего клуба на Каляевской в Москве, в театрах Владимира и Кирова. Вернувшись в столицу, много снималась в кино, играя второстепенные и эпизодические роли. Впервые на экране появилась в 1925 году в роли молодой крестьянки. Татьяна Барышева в роли царской прислужницы предстает перед зрителем в ленте 1926 года «Крылья холопа». Фильм попадает на экраны Европы, Америки и Японии. Кинематографическая судьба актрисы развивается поступательно. В 1928 году она играет в трех картинах: комедии положений, молодежной драме, экранизации «Капитанской дочки» Пушкина. Взлет популярности актрисы приходится на конец 30-х. Барышева в фильме «Сорочинская ярмарка» — колоритная украинка; в «Василисе Прекрасной» — мать претендентки на царевича; в «Подкидыше» — соседка холостяка, к которому попадает потерявшаяся девочка. В картине «Первоклассница» 1948 года актриса играет замечательную бабушку, а в детской комедии «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» — повариху. Последняя работа актрисы датирована 1968 годом.