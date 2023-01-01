В шесть часов вечера после войны
Wink
Фильмы
В шесть часов вечера после войны

В шесть часов вечера после войны (фильм, 1944) смотреть онлайн

9.31944, В шесть часов вечера после войны
Мюзикл, Драма96 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Расставаясь, они обещали друг другу встретиться в шесть часов вечера после войны на Каменном мосту в Москве. Пять долгих и невыносимо тяжелых лет артиллерист Вася Кудряшов и зенитчица Варя Панкова ждали этой встречи. Верили в нее даже тогда, когда смерть подходила слишком близко. И эта вера помогла им выжить. Судьба вознаградила молодых людей за силу, мужество и терпение...

В шесть часов вечера после войны смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «В шесть часов вечера после войны»