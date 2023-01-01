В шесть часов вечера после войны (фильм, 1944) смотреть онлайн

Расставаясь, они обещали друг другу встретиться в шесть часов вечера после войны на Каменном мосту в Москве. Пять долгих и невыносимо тяжелых лет артиллерист Вася Кудряшов и зенитчица Варя Панкова ждали этой встречи. Верили в нее даже тогда, когда смерть подходила слишком близко. И эта вера помогла им выжить. Судьба вознаградила молодых людей за силу, мужество и терпение...



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