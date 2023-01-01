В шесть часов вечера после войны (фильм, 1944) смотреть онлайн
9.31944, В шесть часов вечера после войны
Мюзикл, Драма96 мин6+
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О фильме
Расставаясь, они обещали друг другу встретиться в шесть часов вечера после войны на Каменном мосту в Москве. Пять долгих и невыносимо тяжелых лет артиллерист Вася Кудряшов и зенитчица Варя Панкова ждали этой встречи. Верили в нее даже тогда, когда смерть подходила слишком близко. И эта вера помогла им выжить. Судьба вознаградила молодых людей за силу, мужество и терпение...
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Рейтинг
- ИПРежиссёр
Иван
Пырьев
- ЕСАктёр
Евгений
Самойлов
- МЛАктриса
Марина
Ладынина
- ИЛАктёр
Иван
Любезнов
- АЛАктриса
Ариадна
Лысак
- ЕСАктриса
Елена
Савицкая
- АААктёр
Александр
Антонов
- ЛСАктриса
Людмила
Семенова
- ТХАктёр
Тихон
Хренников
- АДАктриса
Александра
Данилова
- ЕМАктёр
Евгений
Моргунов
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ТБАктриса
Татьяна
Барышева
- ТГАктриса
Татьяна
Говоркова
- МЖАктриса
Маргарита
Жарова
- БЧХудожник
Борис
Чеботарев
- АКМонтажёр
Анна
Кульганек
- ВПОператор
Валентин
Павлов
- ТХКомпозитор
Тихон
Хренников