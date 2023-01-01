Биография

В Советском Союзе и России его запомнили как Бывалого из легендарной тройки Гайдая. Заслуженный актер Евгений Моргунов родился 27 апреля 1927 года. С 14 лет актер начал работать на заводе, обтачивая болванки для артиллерийских снарядов. Написав в 1943 году письмо-просьбу Сталину о желании стать актером, получил место в театре Таирова во втором актерском составе. Первой значимой ролью стал Стахович из киноленты «Молодая гвардия». Прославился благодаря комедиям Леонида Гайдая, сыграв одного из ключевых персонажей в его работах. Из-за сложного характера во время работы над «Кавказской пленницей» поругался с режиссером и покинул проект. Через несколько лет разладились отношения с Юрием Никулиным. После этого роли Евгений Моргунов стал получать изредка и играл лишь второстепенных персонажей. Всего на счету актера 74 работы начиная с 1944 по 1998 г. Наиболее успешными в Советском Союзе стали фильмы Моргунова: • «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» • «Сказка о потерянном времени» • «Судьба человека» • «Молодая гвардия» • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Как режиссер и сценарист дебютировал с короткометражной картиной «Когда казаки плачут».