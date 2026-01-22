Дочь венецианского купца Дездемона тайно венчается с генералом венецианской республики мавром Отелло. Яго, слепо ненавидящий Отелло, намерен разрушить его счастье и убеждает генерала в неверности жены. Сжигаемый ревностью Отелло душит Дездемону. А затем, убедившись, что стал жертвою интриги, закалывает себя кинжалом.

