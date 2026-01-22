Отелло (фильм, 1955) смотреть онлайн
9.01955, Отелло
Драма, Мелодрама103 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Дочь венецианского купца Дездемона тайно венчается с генералом венецианской республики мавром Отелло. Яго, слепо ненавидящий Отелло, намерен разрушить его счастье и убеждает генерала в неверности жены. Сжигаемый ревностью Отелло душит Дездемону. А затем, убедившись, что стал жертвою интриги, закалывает себя кинжалом.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СЮРежиссёр
Сергей
Юткевич
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- Актриса
Ирина
Скобцева
- АПАктёр
Андрей
Попов
- ВСАктёр
Владимир
Сошальский
- Актёр
Евгений
Весник
- АМАктриса
Антонина
Максимова
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ЛААктриса
Лейла
Ашрафова
- АБАктёр
А.
Блох
- ВБАктёр
В.
Боржо
- НБАктёр
Николай
Бриллинг
- ЮФАктёр
Юлий
Фрид
- АКАктёр
Алексей
Кельберер
- ВЛАктёр
Владимир
Лебедев
- ИМАктёр
И.
Меламед
- СТАктёр
Сергей
Троицкий
- ВКАктёр
Валентин
Кулик
- ЕМАктёр
Евгений
Моргунов
- НПАктриса
Нина
Палладина
- СЮСценарист
Сергей
Юткевич
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ИБПродюсер
Исаак
Биц
- ПДПродюсер
Павел
Данильянц
- КАМонтажёр
Клавдия
Алеева
- АХКомпозитор
Арам
Хачатурян