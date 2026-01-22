Отелло
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Отелло

Отелло (фильм, 1955) смотреть онлайн

9.01955, Отелло
Драма, Мелодрама103 мин18+
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О фильме

Дочь венецианского купца Дездемона тайно венчается с генералом венецианской республики мавром Отелло. Яго, слепо ненавидящий Отелло, намерен разрушить его счастье и убеждает генерала в неверности жены. Сжигаемый ревностью Отелло душит Дездемону. А затем, убедившись, что стал жертвою интриги, закалывает себя кинжалом.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отелло»