Биография

Владимир Сошальский (Феодосьев) — актер отечественного кино и театра, заслуженный и народный артист РСФСР. Будущий артист родился в Ленинграде в творческой семье актеров. Его мама брала маленького сына с собой во все гастрольные туры, поэтому мальчик практически вырос за кулисами. Будучи старшеклассником, он уже учился в студии Театра юного зрителя. После получения диплома 3 года служил на сцене ТЮЗа, сыграв роль Ромео, сделавшую его знаменитым. В 1951 году Сошальский получил повестку в армию. Служил он в Театре Советской Армии, с которым впоследствии связал свою театральную судьбу. В кино Владимир пришел в 1949 году. Первые роли Сошальского были эпизодическими, некоторые даже не значились в титрах. Позднее появились более весомые работы в «31 июня» и «Дуэнье». Настоящая популярность пришла к актеру только в 80-х годах, когда на экраны вышли фильмы Сошальского «Ассоль», «Инспектор Лосев», «Жизнь Клима Самгина» и другие. За свою долгую творческую карьеру актер занимался еще и озвучиванием кинолент и мультипликационных фильмов.