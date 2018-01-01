Аргонавты (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Два греческих подростка-козопаса находят развалины корабля на берегу и рядом с ними длинноволосого старца с седой бородой, который рассказывает им историю этого судна.



Старый корабль звался «Арго», и он был построен искусным зодчим по имени Арг. На самом корабле была установлена деревянная голова богини Афины. Величайшие герои Эллады во главе с самим Ясоном плавали на нём за Золотым Руном в Колхидское царство.



