Биография

Александр Трусов – советский режиссер-постановщик, анимационный художник. Годы жизни: 1912 – 1988. Его жанры – короткометражные фильмы, анимация, семейное кино. Снискал славу талантливого художника, способного мастерски передать неповторимые оттенки эмоций, красочно изобразить явления, мимику, жестикуляцию, атмосферу картины. Фильмография насчитывает около 40 киноработ. Среди них наиболее известные фильмы Александра Трусова: «Три мушкетера», «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Серая шейка», «Персей», «Прометей», «Праздник новогодней елки», «Вот так тигр!» (получил награду на Международном фестивале детских фильмов), «Лягушка-путешественница» и многие другие мультипликационные и художественные фильмы. Большей частью работал как кинохудожник, в качестве режиссера снял 4 фильма. Художественному мастерству режиссер Александр Трусов обучался в Бакинском художественном техникуме, который закончил в 1928 году. Начиная с 1930-х годов работал на «Мосфильме» и «Союзмультфильме». Организатор первых союзных фестивалей кино. Сотрудничал с именитыми мультипликаторами своего времени. Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден боевыми наградами.