Иван Иванович заболел...
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Детям
Иван Иванович заболел...
8.01966, Иван Иванович заболел...
Мультфильм, Семейный9 мин12+

Иван Иванович заболел... (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Иван Иванович — бюрократ, явно не справляющийся со своими прямыми обязанностями. Под его кабинетом всегда топчутся люди, ожидающие приема. Заболевший начальник же не в духе: он то и дело накричит на кого-то, еле привстанет со стула, выгонит за дверь. Манеры Ивана Ивановича желают лучшего — он едва ли здоровается с посетителями и часто хамит. Нет благополучия и в его семье.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb