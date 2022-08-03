Иван Иванович — бюрократ, явно не справляющийся со своими прямыми обязанностями. Под его кабинетом всегда топчутся люди, ожидающие приема. Заболевший начальник же не в духе: он то и дело накричит на кого-то, еле привстанет со стула, выгонит за дверь. Манеры Ивана Ивановича желают лучшего — он едва ли здоровается с посетителями и часто хамит. Нет благополучия и в его семье.

