WinkСергей Михалков
Сергей Михалков
- Карьера
- Сценарист
- Дата рождения
- 12 марта 1913 г. (96 лет)
- Дата смерти
- 27 августа 2009 г.
Фильмография
Сценарист
- 8.6
Меняю собаку на паровоз1975, 64 минБесплатно
- 8.7
Большое космическое путешествие1974, 62 минБесплатно
- 9.6
Три плюс два1963, 95 минБесплатно
- 8.0
Мы вас любим1962, 81 минБесплатно
- 8.0
Леон Гаррос ищет друга1961, 94 минБесплатно
- 8.3
Сомбреро1959, 63 минБесплатно
- 8.9
Новые похождения Кота в сапогах1958, 83 минБесплатно
- 9.4
Шофер поневоле1958, 87 минБесплатно