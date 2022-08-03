Страшная судьба связывает француза Леона Гарроса и советского гражданина Бориса Ваганова. Во времена Второй мировой войны они вместе совершают побег из фашистского концлагеря. 15 лет спустя Леон приезжает в СССР, чтобы найти друга. Помимо французского товарища, его сопровождает переводчик, у которого есть и своя цель – найти сбежавшую невесту брата Наташу. Обе задачи – поиски Ваганова и беглянки – оказываются гораздо сложнее, чем предполагали герои. Им предстоит объехать всю страну.

