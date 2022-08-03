Леон Гаррос ищет друга
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Леон Гаррос ищет друга

Леон Гаррос ищет друга (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

8.01961, Леон Гаррос ищет друга
Комедия94 мин12+

О фильме

Страшная судьба связывает француза Леона Гарроса и советского гражданина Бориса Ваганова. Во времена Второй мировой войны они вместе совершают побег из фашистского концлагеря. 15 лет спустя Леон приезжает в СССР, чтобы найти друга. Помимо французского товарища, его сопровождает переводчик, у которого есть и своя цель – найти сбежавшую невесту брата Наташу. Обе задачи – поиски Ваганова и беглянки – оказываются гораздо сложнее, чем предполагали герои. Им предстоит объехать всю страну.

Страна
СССР, Италия, Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Леон Гаррос ищет друга»