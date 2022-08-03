Леон Гаррос ищет друга (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно
8.01961, Леон Гаррос ищет друга
Комедия94 мин12+
О фильме
Страшная судьба связывает француза Леона Гарроса и советского гражданина Бориса Ваганова. Во времена Второй мировой войны они вместе совершают побег из фашистского концлагеря. 15 лет спустя Леон приезжает в СССР, чтобы найти друга. Помимо французского товарища, его сопровождает переводчик, у которого есть и своя цель – найти сбежавшую невесту брата Наташу. Обе задачи – поиски Ваганова и беглянки – оказываются гораздо сложнее, чем предполагали герои. Им предстоит объехать всю страну.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МПРежиссёр
Марчелло
Пальеро
- ЮБАктёр
Юрий
Белов
- ФДАктриса
Франсуаза
Делдик
- ЖГАктёр
Жан
Гавен
- ВИАктёр
Владимир
Ивашов
- ЖРАктёр
Жан
Рошфор
- Актриса
Татьяна
Самойлова
- ЛЗАктёр
Леон
Зитрон
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- АМАктриса
Антонина
Максимова
- ЛМАктриса
Людмила
Марченко
- МКСценарист
Мишель
Курно
- СМСценарист
Сергей
Михалков
- НКПродюсер
Нино
Константини
- КЖПродюсер
Клод
Жегер
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт
- ХПКомпозитор
Хосе
Падилья