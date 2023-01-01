Биография

Татьяна Самойлова – актриса театра и кино, родилась 4 мая 1934 года. Обладательница звания народной артистки РФ. Актриса получила орден Почета за большой вклад в развитие киноискусства. На Каннском фестивале получила премию за киноработу в картине «Летят журавли». В 2002 стала лауреатом премии «Золотой орел». Еще учась в школе, будущая актриса занималась балетом и стала выпускницей балетной студии при МАМТ. Самойлова родилась в семье актера, поэтому тяга к драматическому искусству возобладала, она поступила в Щукинское училище, которое закончила в 1956 году. В 1957 снялась в кинофильме «Летят журавли» (реж. М. Калатозов). Эта роль Самойловой принесла всенародную любовь и международную славу, актрису пригласили на Каннский фестиваль. Самойлова снялась еще в нескольких советских картинах, затем последовал длительный перерыв в кинокарьере. Самойловой восхищались на западе, ее звали сниматься в итальянской картине, но советское правительство не отпустило на съемки. В 1967 году после длительного перерыва актриса снялась в главной роли в драме «Анна Каренина». Среди других известных фильмов Татьяны Самойловой – «Неотправленное письмо», «Длинная дорога в короткий день». Татьяна Самойлова трижды была замужем. Ее первым мужем стал В. Лановой. В третьем браке с Э. Машковичем у актрисы родился сын.