24 часа (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
8.42000, 24 часа
Драма, Криминал81 мин18+
О фильме
Ослушавшись серьезного предупреждения, профессиональный киллер Феликс выполняет дорогостоящий заказ, поступивший к нему от «профсоюза киллеров». Некто, кого заказчик назвал «нефтяником», убит средь бела дня в многолюдном месте практически незаметно для окружающих. Сразу же после этого удачливому исполнителю приходится убедиться, что предупреждение было слишком серьезным — «нефтяника» ему не простят.
Всего 24 часа есть у Феликса, чтобы добраться до заветной цели — далекого теплого острова, где его ждут любимая женщина и деньги за выполненный заказ. Всего 24 часа дано Леве Шаламову и его брату Гарику, чтобы найти и убить Феликса.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ААРежиссёр
Александр
Атанесян
- МСАктёр
Максим
Суханов
- Актёр
Андрей
Панин
- СНАктёр
Сергей
Новиков
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актриса
Татьяна
Самойлова
- Актёр
Игорь
Старыгин
- Актёр
Георгий
Тараторкин
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- Актёр
Владимир
Еремин
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- НКСценарист
Наталья
Корецкая
- ЕГПродюсер
Евгений
Гиндилис
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- НМХудожница
Наталья
Монева
- АБХудожник
Андрей
Бессолицын
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- АРОператор
Алексей
Родионов
- МСОператор
Мария
Соловьева
- ПЖКомпозитор
Павел
Жагун