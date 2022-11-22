24 часа
Wink
Фильмы
24 часа

24 часа (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

8.42000, 24 часа
Драма, Криминал81 мин18+

О фильме

Ослушавшись серьезного предупреждения, профессиональный киллер Феликс выполняет дорогостоящий заказ, поступивший к нему от «профсоюза киллеров». Некто, кого заказчик назвал «нефтяником», убит средь бела дня в многолюдном месте практически незаметно для окружающих. Сразу же после этого удачливому исполнителю приходится убедиться, что предупреждение было слишком серьезным — «нефтяника» ему не простят.

Всего 24 часа есть у Феликса, чтобы добраться до заветной цели — далекого теплого острова, где его ждут любимая женщина и деньги за выполненный заказ. Всего 24 часа дано Леве Шаламову и его брату Гарику, чтобы найти и убить Феликса.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «24 часа»