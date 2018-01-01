Wink
Фильмы
24 часа
Актёры и съёмочная группа фильма «24 часа»

Актёры и съёмочная группа фильма «24 часа»

Режиссёры

Александр Атанесян

Александр Атанесян

Режиссёр

Актёры

Максим Суханов

Максим Суханов

АктёрФеликс
Андрей Панин

Андрей Панин

АктёрЛева Шаламов
Сергей Новиков

Сергей Новиков

АктёрГарик Шаламов
Михаил Козаков

Михаил Козаков

АктёрКостя
Татьяна Самойлова

Татьяна Самойлова

Актрисамама
Игорь Старыгин

Игорь Старыгин

Актёрадвокат
Георгий Тараторкин

Георгий Тараторкин

Актёргенерал
Наталья Рогожкина

Наталья Рогожкина

АктрисаЛюся
Владимир Еремин

Владимир Еремин

АктёрВерник
Дмитрий Мухамадеев

Дмитрий Мухамадеев

Актёрсержант

Сценаристы

Наталья Корецкая

Наталья Корецкая

Сценарист

Продюсеры

Евгений Гиндилис

Евгений Гиндилис

Продюсер
Игорь Толстунов

Игорь Толстунов

Продюсер

Художники

Наталья Монева

Наталья Монева

Художница
Андрей Бессолицын

Андрей Бессолицын

Художник

Монтажёры

Ольга Гриншпун

Ольга Гриншпун

Монтажёр

Операторы

Алексей Родионов

Алексей Родионов

Оператор
Мария Соловьева

Мария Соловьева

Оператор

Композиторы

Павел Жагун

Павел Жагун

Композитор