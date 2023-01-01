Биография

Дмитрий Мухамадеев – российский актер кино и театра. Родился в Москве 19 сентября 1973 года. С ранних лет будущий актер интересовался искусством и мечтал связать свою жизнь с актерской карьерой. Получив среднее образование, подал документы в Щукинское училище, куда был успешно зачислен. Окончив вуз в 1997 году, получил место в труппе «Театрального товарищества 814», в составе которого и были сыграны первые профессиональные роли Дмитрия Мухамадеева. Позже сотрудничал с Театром имени Пушкина, театром «Практика» и множеством других. Свою частную жизнь актер предпочитает не комментировать, о наличии у него семьи или детей ничего не известно. На экране впервые появился в 2000 году, исполнив небольшую роль в популярной картине ДМБ. Несмотря на успех фильма, большого признания эта работа Мухамадеева не получила. Следующие несколько лет играл преимущественно эпизодические роли, появился в таких проектах как «Остановка по требованию», «Марш Турецкого», «Бумер». Известность принес Дмитрию Мухамадееву сериал «Прощайте, доктор Чехов!», в котором ему досталась главная роль. Всего в послужном списке актера более полусотни ролей в кино. На данный момент продолжает активно сниматься, параллельно работает в театре.