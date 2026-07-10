Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали
Wink
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Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали
2021, Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали
Комедия, Драма97 мин18+
Фильм в подписке «PREMIER»

Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

На Землю летит комета, которая уничтожит всё живое. Отец, мать идвое сыновей впервые задолгое время собираются вместе—им предстоит заново познакомиться друг сдругом.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали»