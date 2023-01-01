Биография

Алексей Гуськов – актер кино, театра, продюсер и сценарист. Удостоен Государственной премии Российской Федерации за вклад в искусство и литературу. Родился будущий актер в 1958 году в небольшом польском городке. После смерти отца вместе с матерью переезжает на Украину. В школьные годы увлекается футболом, академической греблей, баскетболом. К началу творческого пути его подтолкнула учительница математики, которая разглядела в хулиганистом парне настоящий талант. Алексей записывается в театральный кружок при школе. Свое увлечение театром продолжил, отдав документы в Школу-студию МХАТ. Дебютной картиной для Алексея стала работа в фильме «Личное дело судьи Ивановой». Все роли Алексея Гуськова связаны с образами волевых, смелых, сильных мужчин с непоколебимым характером. Первым знаменитым фильмом Алексея Гуськова стала работа «Волкодав», а всеобщая популярность пришла с ролью военного в фильме «Граница. Таежный роман». Режиссеры не раз убеждались, что Гуськов – разноплановый актер, который может сыграть не только примитивного бандита, но и глубокую драматическую роль. Сейчас Алексей и дальше продолжает сниматься в кино, последние фильмы с его участием – «Элефант», «Порт».