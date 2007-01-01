Стритрейсеры (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Они живут на предельной скорости. Они — стритрейсеры, уличные гонщики. Для них гонки — смысл жизни. Страсть, способная объединить самых разных людей. Даже таких, как Степан и Докер. Оба не только любят автомобили — они не мыслят жизни без скорости и риска. Но для одного цель никогда не оправдае�т средств, а для другого определяющее значение имеет лишь размер гонорара.

Когда появляется дело «на миллион долларов» — организовать в один вечер угон дорогостоящих элитных автомобилей — Докер понимает, что без "заклятого друга" ему не обойтись. Когда Катя, любимая девушка Докера, уходит к Степану, становится понятно, что конфликта не избежать…



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