Стритрейсеры (фильм, 2007) смотреть онлайн
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Сюжет
Они живут на предельной скорости. Они — стритрейсеры, уличные гонщики. Для них гонки — смысл жизни. Страсть, способная объединить самых разных людей. Даже таких, как Степан и Докер. Оба не только любят автомобили — они не мыслят жизни без скорости и риска. Но для одного цель никогда не оправдае�т средств, а для другого определяющее значение имеет лишь размер гонорара.
Когда появляется дело «на миллион долларов» — организовать в один вечер угон дорогостоящих элитных автомобилей — Докер понимает, что без "заклятого друга" ему не обойтись. Когда Катя, любимая девушка Докера, уходит к Степану, становится понятно, что конфликта не избежать…
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Информация
Рейтинг
- ОФРежиссёр
Олег
Фесенко
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Эльвира
Болгова
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актёр
Евгений
Филатов
- ВТАктёр
Владислав
Третьяк
- АПАктёр
Алексей
Поггенполь
- Актёр
Антон
Васильев
- АЛСценарист
Андрей
Либенсон
- АВСценарист
Ануш
Варданян
- ОФСценарист
Олег
Фесенко
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- АГХудожница
Алина
Герман
- ВВМонтажёр
Виталий
Виноградов
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас