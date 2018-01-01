Биография

Евгений Филатов – актер театра и кино, родился 21 сентября 1955 года. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинокартин и сериалов. На счету актера также более 20 ролей в театре. Удостоен звания Народного артиста РФ. В 1978 году стал выпускником ЛГИТМиКа (мастерская И. Владимирова) и был приглашен в театр Ленсовета. Сниматься в кино начал, будучи еще студентом. Первым фильмом Евгения Филатова стала историческая драма «Хождение по мукам». В 1975 году на экраны вышел сериал «Строговы», в котором актер сыграл роль Городового. В 1978 году актер был задействован в драме «Фотографии на стене» с Д. Харатьяном и М. Нееловой в главных ролях. В том же году еще раз с популярной артисткой М. Нееловой актер встретился на съемочной площадке фильма «Ошибки юности». Небольшая роль Евгению Филатову досталась в драме режиссера П. Тодоровского «Военно-полевой роман» (1983). Партнерами по съемочной площадке стали Н. Бурляев, Н. Андрейченко, И. Чурикова, Е. Юдина, З. Гердт. Кинокартина была номинирована на Оскар и получила приз на Берлинском кинофестивале. Евгений Филатов снимался в популярных детективных сериалах, среди которых «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей-2», «Тайны следствия», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и др.