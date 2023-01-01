Станислав Бондаренко
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 2 июля 1985 г. (39 лет)
Биография
Станислав Бондаренко — актер. Родился в Запорожской области 2 июля 1985 года. В подростковом возрасте будущий кинодеятель не мечтал о карьере актера и увлекался компьютерами. Станислав занимался в танцевальной студии, в которой его заметил Владимир Тепляков, художественный руководитель ГИТИСа. Он обратил внимание на Станислава и позвал его на прослушивание, благодаря чему парень стал студентом театрального училища. Когда Станислав Бондаренко учился на третьем курсе, ему предложили исполнить роль в сериале «Талисман любви», где он сыграл романтического героя. Это амплуа закрепилось за актером, после чего его начали приглашать в различные отечественные ленты. Бондаренко наиболее известен по таким проектам, как драйвовый экшен «Стритрейсеры», драмеди с Павлом Волей о реалиях нулевых «Платон», драмы «Нанолюбовь» и «Непридуманная жизнь», а также добротный детектив с роскошными морскими пейзажами «Три королевы».
Фильмография
Актёр
- 5.0
УничтоЖанна2024
- 7.2
Странный дом2023, 77 мин
- 7.3
Стикер2022, 112 минБесплатно
- 9.0
Во имя любви2015, 90 минБесплатно
- 9.1
Моя мама против2014Бесплатно
- 8.9
Красотки2014Бесплатно
- 8.8
Чего хотят мужчины2013, 94 минБесплатно
- 9.3
Золотая клетк�а (2013)2013Бесплатно
- 9.1
Сводная сестра2013Бесплатно
- 8.9
Иллюзия счастья2013Бесплатно
- 8.0
Нанолюбовь2010Бесплатно