Биография

Станислав Бондаренко — актер. Родился в Запорожской области 2 июля 1985 года. В подростковом возрасте будущий кинодеятель не мечтал о карьере актера и увлекался компьютерами. Станислав занимался в танцевальной студии, в которой его заметил Владимир Тепляков, художественный руководитель ГИТИСа. Он обратил внимание на Станислава и позвал его на прослушивание, благодаря чему парень стал студентом театрального училища. Когда Станислав Бондаренко учился на третьем курсе, ему предложили исполнить роль в сериале «Талисман любви», где он сыграл романтического героя. Это амплуа закрепилось за актером, после чего его начали приглашать в различные отечественные ленты. Бондаренко наиболее известен по таким проектам, как драйвовый экшен «Стритрейсеры», драмеди с Павлом Волей о реалиях нулевых «Платон», драмы «Нанолюбовь» и «Непридуманная жизнь», а также добротный детектив с роскошными морскими пейзажами «Три королевы».