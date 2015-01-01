Во имя любви
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Во имя любви

Во имя любви (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Во имя любви
Мелодрамы90 мин18+

Сюжет

Настя – человек редкой душевной щедрости. Помогая всем вокруг, она совсем беззащитна перед жестокими законами «выживания».

Счастье, казалось бы, улыбается Насте – она встречает «мужчину своей мечты» Андрея. Но хитрая подруга Света с легкостью уводит у Насти возлюбленного и разбивает ей сердце.

Однако трагическая случайность вскоре открывает Андрею глаза. Парень начинает понимать, что упустил сокровище, а под маской «доброй жены» скрывается настоящий монстр.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb