Во имя любви (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
9.02015, Во имя любви
Мелодрамы90 мин18+
Сюжет
Настя – человек редкой душевной щедрости. Помогая всем вокруг, она совсем беззащитна перед жестокими законами «выживания».
Счастье, казалось бы, улыбается Насте – она встречает «мужчину своей мечты» Андрея. Но хитрая подруга Света с легкостью уводит у Насти возлюбленного и разбивает ей сердце.
Однако трагическая случайность вскоре открывает Андрею глаза. Парень начинает понимать, что упустил сокровище, а под маской «доброй жены» скрывается настоящий монстр.
Во имя любви смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- ЕДАктриса
Екатерина
Данилова
- АПАктриса
Антонина
Паперная
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актёр
Сергей
Астахов
- ЮСАктёр
Юрий
Сазонов
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актриса
Ирина
Розанова
- АФАктёр
Александр
Фарбер
- ЕБАктриса
Елена
Блинникова
- СВАктриса
Светлана
Васильева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин