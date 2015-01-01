Во имя любви (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Настя – человек редкой душевной щедрости. Помогая всем вокруг, она совсем беззащитна перед жестокими законами «выживания».



Счастье, казалось бы, улыбается Насте – она встречает «мужчину своей мечты» Андрея. Но хитрая подруга Света с легкостью уводит у Насти возлюбленного и разбивает ей сердце.



Однако трагическая случайность вскоре открывает Андрею глаза. Парень начинает понимать, что упустил сокровище, а под маской «доброй жены» скрывается настоящий монстр.



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