Биография

Сергей Астахов – актер театра и кино. Родился 28 мая 1989 г. Лауреат театральной премии «Чайка». В 1995 году окончил ВГИИ (Воронеж). Еще в студенческие времена и год после служил в Воронежском камерном театре. С 1999 года актер живет и работает в Москве. Практически одновременно с переездом артист меняет родную фамилию (Козлов) на девичью матери (Астахова) и начинает работать в труппах «Et Cetera» и «Сатирикон». Во время учебы будущий известный актер женился на коллеге по университету Наталье Комардиной. Вскоре пара развелась, и Астахов женился второй раз на Виктории Адельфиной. Брак продлился до 2011 года, а в 1998 году появилась на свет первая дочь артиста – Мария. В 2009 году Астахова приглашают сыграть ключевую роль в постановке «Троянской войны не будет». Роль Гектора отмечена положительными отзывами критиков, и вскоре его репертуар пополняет роль Роберта в постановке «Не будите спящую собаку». Теперь артист постоянно работает в труппе Московского драматического театра им. Станиславского. Среди удачных телевизионных фильмов Сергея Астахова – «Хиромант», «Охота на изюбря», «Контригра» и другие. Особую популярность принес тандем с Дэвидом Духовны в ролике «Сибирской короны» (2014).