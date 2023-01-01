Сергей Астахов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 28 мая 1969 г. (55 лет)
Биография
Сергей Астахов – актер театра и кино. Родился 28 мая 1989 г. Лауреат театральной премии «Чайка». В 1995 году окончил ВГИИ (Воронеж). Еще в студенческие времена и год после служил в Воронежском камерном театре. С 1999 года актер живет и работает в Москве. Практически одновременно с переездом артист меняет родную фамилию (Козлов) на девичью матери (Астахова) и начинает работать в труппах «Et Cetera» и «Сатирикон». Во время учебы будущий известный актер женился на коллеге по университету Наталье Комардиной. Вскоре пара развелась, и Астахов женился второй раз на Виктории Адельфиной. Брак продлился до 2011 года, а в 1998 году появилась на свет первая дочь артиста – Мария. В 2009 году Астахова приглашают сыграть ключевую роль в постановке «Троянской войны не будет». Роль Гектора отмечена положительными отзывами критиков, и вскоре его репертуар пополняет роль Роберта в постановке «Не будите спящую собаку». Теперь артист постоянно работает в труппе Московского драматического театра им. Станиславского. Среди удачных телевизионных фильмов Сергея Астахова – «Хиромант», «Охота на изюбря», «Контригра» и другие. Особую популярность принес тандем с Дэвидом Духовны в ролике «Сибирской короны» (2014).
Фильмография
Актёр
- 8.5
Папу маме заверни2024, 106 мин
- 7.4
Квест2023, 105 мин
- 9.0
Во имя любви2015, 90 минБесплатно
- 9.1
Куда уходит любовь2014, 93 минБесплатно
- 8.9
Там, где есть счастье для меня2013, 88 минБесплатно
- 9.3
Она не могла иначе2013Бесплатно
- 8.8
Мой любимый гений2012Бесплатно
Королев2007, 115 мин
- 7.8
Соблазн2006, 82 минБесплатно
- 6.8
Любовные авантюры2004
- 8.9
Клетка2001