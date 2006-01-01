Соблазн
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Соблазн

Соблазн (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

7.82006, Соблазн
Драмы, Мелодрамы82 мин16+

Сюжет

Известная телеведущая Ольга Василевич после очередной передачи, гостем которой стал преуспевающий бизнесмен Сергей Галахов, принимает его приглашение провести вместе уик-энд. Маленький праздник, который устроили себе Ольга и Сергей, как полагается, быстро закончился. По возвращении домой машина, в которой они ехали, попадает в аварию...

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

4.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Соблазн»

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