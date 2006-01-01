Соблазн (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
7.82006, Соблазн
Драмы, Мелодрамы82 мин16+
Сюжет
Известная телеведущая Ольга Василевич после очередной передачи, гостем которой стал преуспевающий бизнесмен Сергей Галахов, принимает его приглашение провести вместе уик-энд. Маленький праздник, который устроили себе Ольга и Сергей, как полагается, быстро закончился. По возвращении домой машина, в которой они ехали, попадает в аварию...
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Рейтинг
4.7 КиноПоиск
- МКРежиссёр
Маргарита
Касымова
- ИПРежиссёр
Иван
Павлов
- ВААктриса
Валерия
Арланова
- Актёр
Сергей
Астахов
- Актёр
Ярослав
Бойко
- ОЛАктриса
Оксана
Лесная
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- ИНАктриса
Ирина
Нарбекова
- ВНАктриса
Виолетта
Нестерович
- АЖАктёр
Александр
Жданович
- ВПАктриса
Вера
Полякова
- МБАктёр
Майкл
Брезанский
- ЕПСценарист
Елена
Попова
- МКСценарист
Маргарита
Касымова
- АБХудожница
А.
Белятко
- ВИМонтажёр
Валентина
Ивановская
- ФКОператор
Феликс
Кучар
- ЕДКомпозитор
Евгений
Дога