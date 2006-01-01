Соблазн (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Известная телеведущая Ольга Василевич после очередной передачи, гостем которой стал преуспевающий бизнесмен Сергей Галахов, принимает его приглашение провести вместе уик-энд. Маленький праздник, который устроили себе Ольга и Сергей, как полагается, быстро закончился. По возвращении домой машина, в которой они ехали, попадает в аварию...



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