Биография

Ярослав Бойко — украинский и российский актер театра и кино. Родился в Киеве 14 мая 1968 года. После школы будущий артист поступил в техникум, где учился на металлурга. Позже стал студентом МХАТа. Во время учебы работал в столичном театре, а с 1995 года стал актером театра Табакова. За годы карьеры Ярослав Бойко сыграл в 100 фильмах. Его дебютная роль сыграна в картине «Круиз, или Разводное путешествие» 1991 года. Среди известных работ — «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Подозрение».