Мужчина для жизни (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.02008, Мужчина для жизни
Комедии103 мин12+
Сюжет
Жизнь Юлии – патологической неудачницы и старой девы, протекает тихо и размеренно. Но только до тех пор, пока в нее не вмешивается Женька, десятилетняя Юлина племянница. Решив устроить тетино будущее, та размещает в интернете брачное объявление: «нужен мужчина для жизни…»
�Единственным возможным, с точки зрения Женьки, кандидатом на счастье с »синим чулком' оказывается жесткий и грубоватый Глеб. Правда, «настоящий мужик», вовсе не собирается под венец. Да и Юлин номер набрал по ошибке. В довершение ко всему, умудрился впутать и тетю, и племянницу в опасную игру, главный приз в которой – чужой контейнер с настоящими брильянтами…
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Информация
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ГКРежиссёр
Галина
Кувивчак-Сахно
- Актёр
Ярослав
Бойко
- ВМАктриса
Виктория
Малекторович
- Актёр
Владимир
Долинский
- ЛРАктриса
Лилия
Ребрик
- ВЗАктёр
Владимир
Заднепровский
- ИСАктриса
Иванна
Сахно
- ВЩАктёр
Виктор
Щур
- ПВАктриса
Полина
Войневич
- СГАктёр
Сергей
Гаврилюк
- ДРАктёр
Дмитрий
Ример
- АССценарист
Алла
Сницар
- ОЩПродюсер
Олег
Щербина
- ЮЧПродюсер
Юлия
Чернявская
- АСОператор
Анатолий
Сахно