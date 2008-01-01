Мужчина для жизни (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизнь Юлии – патологической неудачницы и старой девы, протекает тихо и размеренно. Но только до тех пор, пока в нее не вмешивается Женька, десятилетняя Юлина племянница. Решив устроить тетино будущее, та размещает в интернете брачное объявление: «нужен мужчина для жизни…»



�Единственным возможным, с точки зрения Женьки, кандидатом на счастье с »синим чулком' оказывается жесткий и грубоватый Глеб. Правда, «настоящий мужик», вовсе не собирается под венец. Да и Юлин номер набрал по ошибке. В довершение ко всему, умудрился впутать и тетю, и племянницу в опасную игру, главный приз в которой – чужой контейнер с настоящими брильянтами…



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