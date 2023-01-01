Биография

Владимир Долинский – актер, телеведущий. Заслуженный артист России. Награжден орденом Дружбы. Родился в 1944 году. После окончания в 1966 году театрального училища стал актером Театра сатиры. Первая же роль Долинского стала событием сценической жизни: его Женя Ксидиас в «Интервенции», поставленной В. Плучеком, импульсивен, непоследователен, трагикомичен. Впоследствии актер работал в нескольких театрах Москвы, но плодотворней всего – в театре «У Никитских ворот». Личная жизнь Долинского кипела страстями. Только женившись в пятый раз, артист обрел покой, счастье и горячо любимую дочь Полину. В молодости актер нечасто играл в кино – сказывалась занятость в театральном репертуаре и четырехлетний перерыв в профессиональной деятельности. Сегодня артист востребован в кино как никогда ранее: каждый год выходит несколько картин с его участием. Зрителю запомнился Долинский в фильмах Марка Захарова «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен». Сам актер с удовольствием вспоминает сериал 2004 года «Красная площадь», в котором ему довелось играть Брежнева. В сериале 2014 года «Марьина роща – 2» Долинский с большим знанием дела сыграл тюремного врача.