Стервы или странности любви (сериал, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма разворачивается на горнолыжном курорте Красная Поляна, недалеко от Сочи. В одно и то же время туда приезжают отдохнуть влиятельный банкир Сергей Сенькин со своей супругой Марьяной, скандально известная балерина Ксения с любовником Рустамом, бизнесмен-философ Юрий Мурашов, у�влекающийся выпивкой и литературой, сельский учитель Степан, неожиданно получивший наследство от прабабки из Канады и мужененавистница Людмила.







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