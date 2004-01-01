Стервы или странности любви. Серия 5
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Стервы или странности любви
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5-я серия

Стервы или странности любви (сериал, 2004) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.42004, Стервы или странности любви. Серия 5
Комедия18+

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О сериале

Действие фильма разворачивается на горнолыжном курорте Красная Поляна, недалеко от Сочи. В одно и то же время туда приезжают отдохнуть влиятельный банкир Сергей Сенькин со своей супругой Марьяной, скандально известная балерина Ксения с любовником Рустамом, бизнесмен-философ Юрий Мурашов, увлекающийся выпивкой и литературой, сельский учитель Степан, неожиданно получивший наследство от прабабки из Канады и мужененавистница Людмила.

Сериал Стервы или странности любви 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Стервы или странности любви»