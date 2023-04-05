Стервы или странности любви. Серия 7
Wink
Сериалы
Стервы или странности любви
1-й сезон
7-я серия

Стервы или странности любви (сериал, 2004) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.42004, Стервы или странности любви. Серия 7
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие фильма разворачивается на горнолыжном курорте Красная Поляна, недалеко от Сочи. В одно и то же время туда приезжают отдохнуть влиятельный банкир Сергей Сенькин со своей супругой Марьяной, скандально известная балерина Ксения с любовником Рустамом, бизнесмен-философ Юрий Мурашов, увлекающийся выпивкой и литературой, сельский учитель Степан, неожиданно получивший наследство от прабабки из Канады и мужененавистница Людмила.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Стервы или странности любви»