Стервы или странности любви (сериал, 2004) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.42004, Стервы или странности любви. Серия 7
Комедия18+
О сериале
Действие фильма разворачивается на горнолыжном курорте Красная Поляна, недалеко от Сочи. В одно и то же время туда приезжают отдохнуть влиятельный банкир Сергей Сенькин со своей супругой Марьяной, скандально известная балерина Ксения с любовником Рустамом, бизнесмен-философ Юрий Мурашов, увлекающийся выпивкой и литературой, сельский учитель Степан, неожиданно получивший наследство от прабабки из Канады и мужененавистница Людмила.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Владимир
Фатьянов
- ИСАктёр
Илья
Соколовский
- ТБАктриса
Татьяна
Борисова
- Актёр
Владимир
Долинский
- ОДАктёр
Олег
Драч
- ВЖАктёр
Вячеслав
Жолобов
- АКАктёр
Андрей
Краско
- ЮМАктёр
Юрий
Маслак
- Актриса
Ольга
Погодина
- Актриса
Нина
Усатова
- Актриса
Александра
Флоринская
- Сценарист
Владимир
Фатьянов
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воронков
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ЮОХудожник
Юрий
Осипенко
- ААХудожница
Александра
Андреева
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин