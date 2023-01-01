Биография

Ольга Погодина — российская актриса и телеведущая. Также занимается режиссурой, продюсированием. В ряде фильмов выступила в качестве сценариста. Лауреат государственных наград. Родилась в Москве 21 сентября 1976 года Мама Ольги работала актрисой, что и сыграло роль в выборе профессии. После окончания школы девушка поступила в театральное училище, которое окончила в 1997 году. Сразу после этого актриса пошла в театр, где за дебютную роль ее номинировали на премию.Также Погодина — генеральный директор собственного продакшена, занимающегося выпуском фильмов и передач для телевидения. В качестве продюсера она сняла такие киноленты, как «Маргарита Назарова» и «Несокрушимый». Сниматься в фильмах кинодеятельница начала в 2001 году. В фильмографии Ольги Погодиной более 80 ролей, среди которых эпизоды и главные роли. Актриса известна по таким кинолентам, как «Золотой век», «Возвращение Мухтара», «Мужской сезон: Бархатная революция» и другим. Карьера Ольги на экранах ТВ началась в 2006 году. Тогда она стала телеведущей популярной программы «Времечко» на телеканале «ТВ Центр».