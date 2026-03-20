«Грачи» — сериал, действие которого разворачивается в послевоенном Ленинграде. Главную роль исполняет Артём Ткаченко.



К 1947 году война закончилась, но ее последствия продолжают влиять на судьбы людей. Капитан милиции Александр Ратников расследует череду жестоких преступлений. Постепенно след выводит его на человека, который скрывается под чужим именем и ведет двойную жизнь. Чем дальше заходит расследование, тем больше появляется страшных деталей, связанных с военными годами. К тому же это дело неожиданно переплетается с личной историей самого Ратникова.



Если вам нравятся мрачные детективы с историческим фоном и личной драмой героя, включайте детектив «Грачи». Сериал смотреть онлайн можно на Wink.

