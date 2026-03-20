Грачи
Сезоны и серии
О сериале
«Грачи» — сериал, действие которого разворачивается в послевоенном Ленинграде. Главную роль исполняет Артём Ткаченко.
К 1947 году война закончилась, но ее последствия продолжают влиять на судьбы людей. Капитан милиции Александр Ратников расследует череду жестоких преступлений. Постепенно след выводит его на человека, который скрывается под чужим именем и ведет двойную жизнь. Чем дальше заходит расследование, тем больше появляется страшных деталей, связанных с военными годами. К тому же это дело неожиданно переплетается с личной историей самого Ратникова.
Если вам нравятся мрачные детективы с историческим фоном и личной драмой героя, включайте детектив «Грачи». Сериал смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Илья
Максимов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- ДБАктриса
Дарья
Балабанова
- ЕХАктриса
Елена
Хабарова
- РГАктёр
Роман
Грибков
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- ЕПАктриса
Елена
Плаксина
- АБАктриса
Александра
Богданова
- ВПАктёр
Вячеслав
Пронин
- Актёр
Вадим
Пироженко
- Актёр
Константин
Кузьмин
- НКАктёр
Никита
Кучихидзе
- СССценарист
Светлана
Сухова
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- ИОПродюсер
Илья
Огнев
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Ольга
Погодина
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- АРПродюсер
Анна
Рогожина
- ЕШХудожница
Евгения
Ширяева
- ТКХудожница
Тамара
Котова
- ДКОператор
Дмитрий
Кувшинов