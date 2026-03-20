8.92025, Грачи. Сезон 1. Серия 5
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Грачи, 1 сезон, 5 серия
Сезоны и серии
О сериале
1947 год. Капитан милиции Александр Ратников расследует серию убийств в Ленинграде. След приводит к технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову. Выясняется, что на самом деле технолог Ведерников — это бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи» по имени Гюнтер Зейлер. Умело выдавая себя за советского гражданина, Зейлер охотится за принадлежавшей его семье коллекцией предметов искусства, пропавшей в годы войны. Преступник готов идти по трупам, лишь бы получить желаемое и уйти за кордон. Ратников намерен поймать Зейлер любой ценой: этот нацист — единственная зацепка в истории дочери капитана, пропавшей в годы войны.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Илья
Максимов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- ДБАктриса
Дарья
Балабанова
- ЕХАктриса
Елена
Хабарова
- РГАктёр
Роман
Грибков
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- ЕПАктриса
Елена
Плаксина
- АБАктриса
Александра
Богданова
- ВПАктёр
Вячеслав
Пронин
- Актёр
Вадим
Пироженко
- Актёр
Константин
Кузьмин
- НКАктёр
Никита
Кучихидзе
- СССценарист
Светлана
Сухова
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- ИОПродюсер
Илья
Огнев
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Ольга
Погодина
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- АРПродюсер
Анна
Рогожина
- ЕШХудожница
Евгения
Ширяева
- ТКХудожница
Тамара
Котова
- ДКОператор
Дмитрий
Кувшинов